Україна заплатила мільйони за сонячну енергію на окупованих територіях: чи йшло світло в систему

Україна заплатила понад три сотні мільйонів за сонячну енергію, яка вироблялася на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією. Втім, є сумніви, що електрика потрапляла в нашу енергосистему.

Кілька сонячних електростанцій опинилися під російською окупацією. Україна заплатила за енергію, яку вони виготовляли, проте є сумніви, що вона потрапляла в українську енергомережу.

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Після початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях залишилися кілька десятків "зелених" станцій. Зокрема, на окупованій території Запорізької області залишилися ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС".

Як з'ясували журналісти, з липня 2022 по липень 2023 року ці компанії отримали від ДП "Гарантований покупець" понад 320 мільйонів гривень. Виплати за вироблену електроенергію отримала й низка інших сонячних станцій.

Разом з тим в "Укренерго" повідомили, що з 1 липня 2022 року більшість сонячних станцій працюють у несинхронному режимі з енергосистемою України. Тобто, з ними немає фізичного зв'язку через пошкоджені або відключені лінії електропередач.

Відтак, є сумніви, що електроенергія від цих станцій потрапляла в українську мережу, а ДП "Гарантований покупець" має оплачувати лише ту енергію, яка потрапляє на ринок. Окрім того, дані про обсяги виробленої цими станціями електрики просто неможливо перевірити.

Один з представників ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС" анонімно повідомив, що немає технічної можливості перевірити, в яку енергосистему йде вироблена енергія. Разом з тим він переконаний, що за будь-яких умов ця електрика є українською та повинна оплачуватися як та, що потрапила на ринок, адже компанії мають кредити, які повинні віддавати банкам.