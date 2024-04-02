Можна не знати мови  – Німеччина кинулася працевлаштовувати українців

2 квітня 2024, 10:19
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Джерело:

tagesschau

Десятки тисяч українських громадян опинилися у Німеччині через вимушену еміграцію внаслідок нападу російських окупантів. Місцева влада хоче інтегрувати їх у життя суспільства якомога швидше.

Прискорене працевлаштування українців

У Німеччині хочуть прискорити інтеграцію українців у суспільне життя. Зокрема, Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини пропонує дозволити нашим громадянам влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. 

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Генеральний директор організації Андре Бергеґґер переконаний, що місцева влада повинна бути більш гнучкою у цьому питанні, а бюрократизм лише створює бар'єри у процесі.

Ми все ще занадто забюрократизовані та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію ринку праці. Повинна бути можливість влаштуватися на роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів,
– заявив він. 

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На думку Бергеґґера, було б доцільніше пропонувати поєднувати вивчення мови та роботу. Інтеграційних курсів не так багато, а біженці з України продовжують прибувати. 

Важливо! Через війну за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українців. 

Чиновник також не вірить, що у найближчому майбутньому українці будуть повертатися на Батьківщину. Відтак, потрібно покращувати інтеграційні процеси, аби згодом не боротися з цілим рядом проблем. 

Автор: Ярослав Сиваківський