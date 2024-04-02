Можна не знати мови – Німеччина кинулася працевлаштовувати українців
Джерело:tagesschau
Десятки тисяч українських громадян опинилися у Німеччині через вимушену еміграцію внаслідок нападу російських окупантів. Місцева влада хоче інтегрувати їх у життя суспільства якомога швидше.
Прискорене працевлаштування українців
У Німеччині хочуть прискорити інтеграцію українців у суспільне життя. Зокрема, Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини пропонує дозволити нашим громадянам влаштовуватись на роботу без знання німецької мови.
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Генеральний директор організації Андре Бергеґґер переконаний, що місцева влада повинна бути більш гнучкою у цьому питанні, а бюрократизм лише створює бар'єри у процесі.
Ми все ще занадто забюрократизовані та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію ринку праці. Повинна бути можливість влаштуватися на роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів,
– заявив він.
На думку Бергеґґера, було б доцільніше пропонувати поєднувати вивчення мови та роботу. Інтеграційних курсів не так багато, а біженці з України продовжують прибувати.Важливо! Через війну за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українців.
Чиновник також не вірить, що у найближчому майбутньому українці будуть повертатися на Батьківщину. Відтак, потрібно покращувати інтеграційні процеси, аби згодом не боротися з цілим рядом проблем.