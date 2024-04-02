Ускоренное трудоустройство украинцев
В Германии хотят ускорить интеграцию украинцев в общественную жизнь. В частности, Ассоциация городов и муниципалитетов Германии предлагает разрешить нашим гражданам устраиваться на работу без знания немецкого языка.
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Генеральный директор организации Андре Бергеґґер убежден, что местная власть должна быть более гибкой в этом вопросе, а бюрократизм только создает барьеры в процессе.
Мы все еще слишком забюрократизированы и негибкие, когда речь идет об интеграции рынка труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов,
– заявил он.
По мнению Бергеггеггера, было бы целесообразнее предлагать сочетать изучение языка и работу. Интеграционных курсов не так много, а беженцы из Украины продолжают прибывать.
Чиновник также не верит, что в ближайшем будущем украинцы будут возвращаться на родину. Поэтому, нужно улучшать интеграционные процессы, чтобы впоследствии не бороться с целым рядом проблем.