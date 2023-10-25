Потужне партнерство: Південна Корея та Саудівська Аравія домовилися про угоди на 15 мільярдів

Саудівська Аравія продовжує нарощувати партнерство з передовими країнами. Цього разу настала черга підписувати угоди із Південною Кореєю.

Партнерство на мільярди доларів

Південна Корея та Саудівська Аравія провели двосторонній інвестиційний форум. Його результат доволі успішний – сторони підпишуть угоди та меморандуми на 15,6 мільярда доларів.

Читайте також Ера даних: що бізнес повинен знати про клієнта

Загальна кількість підписаних угод повинна скласти понад 50. Вони будуть стосуватися різноманітних сфер – від нафти до медикаментів. Особливу увагу приділяють контракту між Korea National Oil Corp. і Saudi Aramco – компанії повинні створити спільний резерв нафти в Ульсані, який матиме обсяг 5,3 мільйона барелів. Закінчити проєкт хочуть до 2028 року.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

У листопаді минулого року саудити погодилися вкласти мільярди доларів у компанії з Південної Кореї. З того часу сторони провели багато діалогів та готові розбудовувати подальші взаємовідносини.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Саудівська Аравія співпрацює з Китаєм у розвитку штучного інтелекту. Через це США попереджали саудитів, що можуть ввести обмеження на експорт передових чипів, адже не бажають, аби важлива технологія опинилася в руках Пекіна.