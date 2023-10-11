Співпраця, яка може розізлити США

Саудівська Аравія та Китай почали активно співпрацювати у сфері штучного інтелекту. Професор KAUST (Науково-технологічний університет короля Саудівської Аравії) Цзіньчао Сюй вже здійснив запуск AceGPT разом із дослідниками з двома потужними китайськими вишами – університетом Гонконгу та Науково-дослідного інституту великих даних у Шеньчжені.

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У такий спосіб саудити хочуть стати лідером з розвитку штучного інтелекту у регіоні. Головний акцент вони роблять на створенні великих суперкомп'ютерів та розгортанні LLM.

Що таке LLM? LLM – це алгоритм глибокого навчання. Він здатен розпізнавати, узагальнювати, перекладати, прогнозувати та генерувати тексти. Саме він лежить в основі генеративних штучних інтелектів.

У США дуже занепокоєні співпрацею союзників у Перській затоці із Китаєм, адже йдеться про передачу дуже важливих інноваційних технологій та проєктів. Саудити розуміють, що працюючи з Китаєм, можуть залишитися без американських чипів, і тоді вся робота над штучним інтелектом може зазнати фіаско.

Але тут Саудівська Аравія намагається всидіти на двох стільцях. Публічно представники наукового та технічного світу заявляють про розуміння, що співпрацю з Китаєм потрібно обмежувати, і водночас президент KAUST Тоні Чан посилює співпрацю з китайськими університетами та пише есе у Foreign Policy "Америка не може зупинити піднесення Китаю. І слід припинити спроби". Також у KAUST побільшало китайських співробітників. У закладі поділилися, що виконувати механічну роботу щодо тестування або аналізу беруться студенти та дослідники з партнерських вишів у Китаї.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Реакція США

Обходитися самими лише побоюваннями та турботами на кшталт ООН США не збираються. Вони вже розширили експортні вимоги ліцензій для процесорів Nvidia та AMD, головна вимога – передові мікросхеми не повинні дістатися Китаю за жодних обставин.

Адміністрація Байдена поки не блокує експорт мікросхем на Близький Схід, але дуже пильно стежить за ситуацією. Тим паче, що саудитам вже вдалося досягнути чималого прогресу.

Наприклад, версія Falcon від Абу-Дабі має вдвічі більшу заявлену потужність, аніж Llama 2 від Meta. Також у KAUST розробляють суперкомп’ютер Shaheen III, потужність якого повинна у 20 разів перевищувати існуючу систему. В університеті кажуть, що дотримуються усіх вимог як міжнародної спільноти, так і США, аби мати можливість працювати над проєктом.