Сотрудничество, которое может разозлить США

Саудовская Аравия и Китай начали активно сотрудничать в области искусственного интеллекта. Профессор KAUST (Научно-технологический университет короля Саудовской Аравии) Цзиньчао Сюй уже запустил AceGPT вместе с исследователями с двумя мощными китайскими вузами – университетом Гонконга и Научно-исследовательского института больших данных в Шэньчжэне.

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Таким образом, саудиты хотят стать лидером по развитию искусственного интеллекта в регионе. Главный акцент они делают на создании больших суперкомпьютеров и развертывании LLM.

Что такое LLM?



LLM – это алгоритм глубокого обучения. Он способен распознавать, обобщать, переводить, предсказывать и генерировать тексты. Именно он лежит в основе генеративных искусственных интеллектов.

В США очень обеспокоены сотрудничеством союзников в Персидском заливе с Китаем, ведь речь идет о передаче очень важных инновационных технологий и проектов. Саудиты понимают, что работая с Китаем, могут остаться без американских чипов, и тогда вся работа над искусственным интеллектом может потерпеть фиаско.

Но тут Саудовская Аравия пытается усидеть на двух стульях. Публично представители научного и технического мира заявляют о понимании, что сотрудничество с Китаем нужно ограничивать, и в то же время президент KAUST Тони Чан усиливает сотрудничество с китайскими университетами и пишет эссе в Foreign Policy "Америка не может остановить подъем Китая. И следует прекратить попытки". Также у KAUST увеличилось количество китайских сотрудников. В заведении поделились, что выполнять механическую работу по тестированию или анализу принимаются студенты и исследователи из партнерских вузов в Китае.

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Реакция США

Обходиться одними только опасениями и заботами как ООН США не собираются. Они уже расширили экспортные требования лицензий для процессоров Nvidia и AMD, главное требование – передовые микросхемы не должны добраться до Китая ни при каких обстоятельствах.

Администрация Байдена пока не блокирует экспорт микросхем на Ближний Восток, но очень внимательно следит за ситуацией. Тем более что саудитам уже удалось добиться немалого прогресса.

Например, версия Falcon от Абу-Даби имеет вдвое большую заявленную мощность, чем Llama 2 от Meta. Также в KAUST разрабатывается суперкомпьютер Shaheen III, мощность которого должна в 20 раз превышать существующую систему. В университете говорят, что соблюдают все требования как международного сообщества, так и США, чтобы иметь возможность работать над проектом.