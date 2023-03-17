Чи мають співробітники право відмовитись працювати під час повітряної тривоги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що роботодавець не має право вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці.

Читайте також Уряд скасував кредити під 0% для бізнесу за програмою "5-7-9%"

Тож роботодавець зобов’язаний забезпечувати захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.

Своєю чергою працівник же має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Які умови повинен створити роботодавець

Лубінець також підкреслив, що роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. Ба більше, в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:

порушення вимог про охорону праці,

порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки,

службова недбалість.

Таким чином: роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу; працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце,

– підсумував Лубінець.

Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.