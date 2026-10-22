Українці змушені працювати навіть під час "червоної" тривоги – опитування OLX Робота
У вересні 2026 року повітряні тривоги в Києві тривали понад 242 години, з яких 85 годин припали на денний час. Через загрозу обстрілів частина компаній призупиняла роботу, однак не всі працівники залишали робочі місця та прямували в укриття.
Як часто повітряні тривоги переривають роботу
Попри нову систему повітряних тривог, деякі українці продовжували працювати навіть під час "червоної" тривоги (ракетна загроза). Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.
Серед учасників опитування 53% мають стаціонарне місце роботи – наприклад, в офісі, магазині або на виробництві. Ще 9% працюють у гібридному форматі, який також передбачає періодичну фізичну присутність на робочому місці. Для цих категорій працівників питання поведінки під час повітряних тривог особливо актуальне.
Близько третини респондентів (30%) зазначили, що щодня або майже щодня змушені переривати роботу чи змінювати місце перебування через повітряні тривоги. Інші відповіді розподілилися так:
- 9% переривають роботу через тривогу кілька разів на тиждень;
- 13% – кілька разів на місяць;
- 11% – рідше ніж раз на місяць;
- 37% – майже ніколи.
Як діють під час "жовтого" рівня тривоги
Коли оголошують "жовтий" рівень, більшість респондентів не поспішають залишати робочі місця та обирають поведінку залежно від обставин. Відповіді опитаних розподілилися так:
- 35% продовжують працювати;
- 29% діють по-різному залежно від ситуації;
- 17% переходять у безпечніше місце в будівлі, але не в укриття;
- 7% одразу йдуть в укриття;
- 5% прямують в укриття, якщо вважають загрозу серйозною;
- 6% діють за рішенням керівника.
Що змінюється під час "червоного" рівня
За "червоного" рівня тривоги українці частіше обирають безпечніші варіанти поведінки. Частка тих, хто одразу йде в укриття, зростає з 7% до 20%. Водночас кількість тих, хто продовжує працювати, скорочується з 35% до 26%. Результати опитування показують, що під час червоної тривоги:
- 26% продовжують працювати;
- 25% ухвалюють рішення залежно від ситуації;
- 20% переходять у безпечніше місце в будівлі, але не в укриття;
- 20% одразу йдуть в укриття;
- 4% ідуть в укриття, якщо загроза здається серйозною;
- 5% орієнтуються на рішення керівника.
Чому працівники не йдуть в укриття
Причини, через які люди залишаються на робочому місці, різні. Найчастіше респонденти пояснюють це тим, що не вважають за потрібне щоразу прямувати в укриття. Так відповіли 38% учасників опитування.
Інші причини пов'язані як з умовами самого укриття, так і з організацією роботи:
- 37% вважають укриття надто віддаленим або важкодоступним;
- 20% зазначають, що воно незручне чи погано облаштоване;
- 19% не хочуть переривати роботу.
Водночас рішення працівника не завжди залежить лише від його особистого вибору. 13% опитаних зазначили, що роботодавець очікує, що робота триватиме навіть під час повітряної тривоги. Ще 11% не можуть залишити робоче місце через специфіку своїх завдань.
Чи змушують українців працювати під час тривог
Іноді робочий процес триває навіть тоді, коли працівник хотів би піти в укриття. За результатами опитування, для 17% респондентів це регулярна ситуація, ще 11% стикалися з нею кілька разів.
Водночас приблизно 53% зазначили, що їм не доводилося працювати всупереч власному бажанню перейти в укриття. Ще 19% не змогли визначитися з відповіддю.
Навіть за червоного рівня загрози кожен четвертий орієнтується на конкретну ситуацію. Лише обізнаності про різницю між рівнями небезпеки та правила поведінки під час них – недостатньо. Необхідно, щоб співробітники мали можливість зупинити роботу та дістатися до безпечного місця,
– підсумували в дослідженні.
Це насамперед залежить як від особистих рішень працівників, так і від того, чи створює роботодавець умови для їхньої безпеки.