Як часто повітряні тривоги переривають роботу

Попри нову систему повітряних тривог, деякі українці продовжували працювати навіть під час "червоної" тривоги (ракетна загроза). Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Серед учасників опитування 53% мають стаціонарне місце роботи – наприклад, в офісі, магазині або на виробництві. Ще 9% працюють у гібридному форматі, який також передбачає періодичну фізичну присутність на робочому місці. Для цих категорій працівників питання поведінки під час повітряних тривог особливо актуальне.

Близько третини респондентів (30%) зазначили, що щодня або майже щодня змушені переривати роботу чи змінювати місце перебування через повітряні тривоги. Інші відповіді розподілилися так:

9% переривають роботу через тривогу кілька разів на тиждень;

13% – кілька разів на місяць;

11% – рідше ніж раз на місяць;

37% – майже ніколи.

Як діють під час "жовтого" рівня тривоги

Коли оголошують "жовтий" рівень, більшість респондентів не поспішають залишати робочі місця та обирають поведінку залежно від обставин. Відповіді опитаних розподілилися так:

35% продовжують працювати; 29% діють по-різному залежно від ситуації; 17% переходять у безпечніше місце в будівлі, але не в укриття; 7% одразу йдуть в укриття; 5% прямують в укриття, якщо вважають загрозу серйозною; 6% діють за рішенням керівника.

Що змінюється під час "червоного" рівня

За "червоного" рівня тривоги українці частіше обирають безпечніші варіанти поведінки. Частка тих, хто одразу йде в укриття, зростає з 7% до 20%. Водночас кількість тих, хто продовжує працювати, скорочується з 35% до 26%. Результати опитування показують, що під час червоної тривоги:

26% продовжують працювати;

25% ухвалюють рішення залежно від ситуації;

20% переходять у безпечніше місце в будівлі, але не в укриття;

20% одразу йдуть в укриття;

4% ідуть в укриття, якщо загроза здається серйозною;

5% орієнтуються на рішення керівника.

Чому працівники не йдуть в укриття

Причини, через які люди залишаються на робочому місці, різні. Найчастіше респонденти пояснюють це тим, що не вважають за потрібне щоразу прямувати в укриття. Так відповіли 38% учасників опитування.

Інші причини пов'язані як з умовами самого укриття, так і з організацією роботи:

37% вважають укриття надто віддаленим або важкодоступним; 20% зазначають, що воно незручне чи погано облаштоване; 19% не хочуть переривати роботу.

Водночас рішення працівника не завжди залежить лише від його особистого вибору. 13% опитаних зазначили, що роботодавець очікує, що робота триватиме навіть під час повітряної тривоги. Ще 11% не можуть залишити робоче місце через специфіку своїх завдань.

Чи змушують українців працювати під час тривог

Іноді робочий процес триває навіть тоді, коли працівник хотів би піти в укриття. За результатами опитування, для 17% респондентів це регулярна ситуація, ще 11% стикалися з нею кілька разів.

Водночас приблизно 53% зазначили, що їм не доводилося працювати всупереч власному бажанню перейти в укриття. Ще 19% не змогли визначитися з відповіддю.

Навіть за червоного рівня загрози кожен четвертий орієнтується на конкретну ситуацію. Лише обізнаності про різницю між рівнями небезпеки та правила поведінки під час них – недостатньо. Необхідно, щоб співробітники мали можливість зупинити роботу та дістатися до безпечного місця,

– підсумували в дослідженні.

Це насамперед залежить як від особистих рішень працівників, так і від того, чи створює роботодавець умови для їхньої безпеки.



