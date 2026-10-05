"Жовті" та "червоні" тривоги вдарили по ТЦ: частка простою б’є всі рекорди

Торговельні центри в Україні у вересні 2026 року зіткнулися з новим антирекордом через повітряні тривоги. Частка робочого часу, протягом якого ТЦ були змушені призупиняти роботу, зросла до 30,8%, а в Києві показник за місяць підскочив майже втричі.

ТЦ втрачали майже третину робочого часу

У вересні частка часу, протягом якого торговельні центри були змушені зупиняти роботу, досягла 30,8%. Це новий антирекорд для галузі, попри нову систему повітряних тривог, пише УРТЦ.

Для порівняння:

у вересні 2025 року показник становив 14,1%;

у серпні 2026 року – 22%;

у вересні 2026 року – вже 30,8%.

За місяць також збільшилися всі основні показники, які відстежує УРТЦ:

Загальна кількість повітряних тривог; Кількість тривог у робочий час торговельних центрів; Загальна тривалість тривог; Тривалість тривог саме в робочі години ТЦ.

Де тривог під час роботи ТЦ найбільше

Найскладнішою ситуація залишається у регіонах, де повітряні тривоги найчастіше припадають саме на період роботи торговельних центрів – з 10:00 до 21:00. П'ятірка регіонів із найвищими показниками у вересні виглядала так:

Донецька область – 92,2%;

Запорізька область – 76,1%;

Сумська область – 73,4%;

Чернігівська область – 69,1%;

Харківська область – 58%.

У середньому в цій п'ятірці частка тривог під час роботи ТЦ за місяць зросла приблизно на 7%. Водночас найбільші зміни відбулися не лише в прифронтових регіонах.

Суттєве погіршення ситуації зафіксували, зокрема, у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях. Там частка тривог у робочий час ТЦ зросла в кілька разів і вже перебуває на високому рівні. Особливо помітна динаміка у столиці. У Києві показник за місяць зріс з 11,6% до 32,7%.

"Жовті" та "червоні" тривоги: чи змінилася ситуація

З 8 вересня 2026 року в Україні почали диференціювати повітряні тривоги залежно від рівня загрози. Йдеться про жовтий та червоний рівні. За даними УРТЦ, у вересні:

60,9% від загальної тривалості ідентифікованих тривог припало на жовтий рівень; 39,1% – на червоний.

За жовтого рівня загрози торговельним центрам за певних умов дозволено продовжувати роботу. Однак для бізнесу це не означає, що проблема зникла.

Великі міжнародні мережі здебільшого припиняють роботу своїх магазинів за будь-якого рівня повітряної загрози. Тому навіть жовті тривоги продовжують впливати на роботу торговельних центрів.

Скільки часу ТЦ уже втратили через тривоги

Якщо дивитися на весь період повномасштабної війни, вимушені простої накопичуються. У середньому по Україні торговельні центри через повітряні тривоги втратили:

176,5 робочих дня – з початку повномасштабного вторгнення;

9,6 робочого дня – лише у вересні 2026 року.

Таким чином, диференціація тривог за рівнями не прибрала проблему для торговельної галузі.



