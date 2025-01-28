Бізнес просить уряд змінити підхід до оголошення тривоги
- Європейська Бізнес Асоціація запропонувала уряду впровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги, щоб зменшити вплив на бізнес.
- Пілотний проєкт локалізованої системи оповіщення про повітряні тривоги став успішним у Черкаській області, і ЄБА надіслала листа з цією ініціативою до перших осіб уряду.
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) запропонувала уряду впровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Це передбачає, що про небезпеку атак оголошуватимуть не по областях, а по районах.
Складнощі, які виникають наразі
Відповідне звернення опубліковане на офіційному сайті асоціації, інформує 24 Канал. Наразі діюча система сповіщення охоплює цілі області, через що всі підприємства в регіоні змушені припиняти роботу під час тривоги, навіть якщо загроза відсутня в конкретній місцевості.
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Як зазначають у ЄБА, це створює значні труднощі для бізнесу. Компанії повідомляють про втрату до 50% робочого часу, що призводить до зриву виробничих графіків, збільшення операційних витрат, ускладнень із експортом та нестабільності постачань.
Асоціація пропонує впровадити локалізовану систему оповіщення, яка б інформувала лише ті райони, де є реальна загроза. Це, на думку представників ЄБА, дозволить бізнесу працювати більш ефективно, не порушуючи безпеку працівників, яка залишається головним пріоритетом.
У Черкаській області систему уже тестують
Асоціація надіслала листа до першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з цією ініціативою. Пілотний проєкт цієї системи повітряних тривог став успішним у Черкаській області.
Зауважте. Зміни стосуються лише оповіщення про загрозу через БпЛА. У разі ракетної небезпеки по всій області одночасно оголошується повітряна тривога.