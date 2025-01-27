Де найбільше компаній з російським слідом

Акутальні дані опублікував ресурс Опендатабот, інформує 24 Канал. При цьому на момент повномасштабного вторгнення загалом в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч компаній з російськими власниками.

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До травня 2024 року в Україні працював 621 бізнес, який порушив закон, видаливши російський слід. Найбільше таких компаній було зареєстровано в Києві – 47 (50,5%). В Одеській області аналогічні маніпуляції провели 8 компаній (8,6%), а в Полтавській – 5 (5,4%).

Сфери діяльності

Більшість цих компаній працюють у таких галузях:

Гуртова торгівля – 19,4%;

Операції з нерухомістю – 12,9%;

Будівництво – 9,7%;

Складське господарство – 5,4%;

Сільське господарство – 4,3%.

Окремо у списку опинилися громадські організації – 3,2%, які також незаконно видалили російських власників.

Фінансова активність

Більше половини цих компаній мали дохід до 10 мільйонів гривень у 2023 році. Водночас:

12,9% заробляли від 10 мільйонів гривень до 100 мільйонів гривень;

понад 100 мільйонів гривень отримали лише дві компанії.

Участь у тендерах

Деякі з цих бізнесів активно брали участь у державних закупівлях навіть після початку повномасштабної війни. Серед лідерів за сумами тендерів:

ТОВ "Текстер ЛТД" – сім тендерів на 19,6 мільйонів гривень;

ТОВ "Велесгард" – один тендер на 19,3 мільйонів гривень;

ТОВ "Ера Мобайл" – 37 тендерів на 1,9 мільйонів гривень;

ТДВ "Брацлав" – 27 тендерів на 1,7 мільйонів гривень;

ТОВ "Тепловентмонтаж" – 10 тендерів на 1 мільйонів гривень.

Важливо. З початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях із власниками з Росії. Винятки дозволяються лише у строго визначених законом випадках.