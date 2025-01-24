Mondelez прибрала з сайту політику щодо Росії

Так, першим відмовився від зобов'язань виробник печива Oreo. Це змусило деяких акціонерів поновити заклики до прозорості. Наразі ж стало відомо, що компанія видалила з офіційного сайту інформацію про політику скорочення присутності в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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"Минулого року компанія вилучила з попередньої заявки до Комісії з цінних паперів і бірж слова про те, що вона має намір перетворити російський бізнес на "самостійну" діяльність. Вона також видалила зі свого веб-сайту дві політики, які описували плани скорочення присутності в Росії", – йдеться в публікації.

Чому Mondelez змінила позицію

Mondelez International опинилася під пильною увагою після вилучення певних формулювань зі своїх повідомлень. Ба більше, це змусило акціонерів поставити під сумнів прозорість компанії. За даними Bloomberg, ця відсутність ясності призвела до розчарування серед інвесторів.

"Скасування керівних принципів щодо Росії свідчить про те, що компанія, можливо, відступає від своїх попередніх зобов’язань скоротити свою присутність у країні", – йдеться в публікації.

Зауважте. Попри те, що в 3 кварталі 2024 року на Росію припадало лише 2,9% консолідованого чистого доходу Mondelez, ця частка зросла з 2,7% роком раніше, а прибутковість залишається "вищою за історичні рівні".

Обурені інвестори зауважили, що з початку війни у 2022 році деякі компанії, такі як McDonald’s Corp., Whirlpool Corp. та ресторанна група Yum! Brands Inc., взагалі покинули Росію.

Кількість загиблих у війні сягає сотень тисяч, обидві сторони зазнали втрат, а мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Mondelez продовжує продавати свій шоколад і печиво в Росії, незважаючи на початкову обіцянку скоротити "всю несуттєву діяльність",

йдеться в публікації.

Згідно зі звітом KSE Institute у 2023 році Mondelez заплатив російському уряду 62 мільйонів доларів податків.

Водночас Європейська комісія оштрафувала Mondelez International на 337,5 мільйонів євро за 22 випадки перешкоджання транскордонній торгівлі печивом, шоколадом і кавою.