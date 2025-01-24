Британія розширює флот атомних підводних човнів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомить деталі угоди під час візиту на завод Rolls Royce у Дербі, де виготовляють ядерні реактори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Деталі контракту "Єдність"

Новий контракт триватиме вісім років і має на меті підвищення ефективності та екологічності проєктування, виробництва й обслуговування реакторів. Очікують, що ініціатива створить понад 1000 нових робочих місць у Великій Британії та допоможе зберегти 4000 вже існуючих.

Окрім того, уряд Великої Британії заявив, що угода дозволить спростити попередні контракти та підвищити ефективність надання послуг, заощадивши близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Підтримка чинного флоту та нові розробки

У рамках програми "Єдність" Rolls Royce забезпечуватиме реакторами як поточний флот Британії, так і нові підводні човни класу "Дредноут". Ці човни планують побудувати в рамках оборонного альянсу AUKUS, який об’єднує Великобританію, США та Австралію.

У березні 2023 року було підтверджено, що Rolls Royce надасть реактори для нового флоту підводних човнів у межах угоди між трьома країнами. Нові човни будуть виготовлятися на потужностях у Великій Британії та Австралії, використовуючи технології, спільно розроблені з партнерами зі США.