Зростання акцій та стратегія бренду

Акції Adidas стали фаворитом на німецькій біржі DAX, подорожчавши на 6,5%. Це більше, ніж за попередні три роки разом узяті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Дивіться також Netflix планує підвищити тарифи, попри збільшення прибутків у 2024 році

Компанія зосередила свої зусилля на тренді ретро-дизайну, активно просуваючи взуття з трьома смужками в яскравих кольорах. Така стратегія допомогла Adidas не "перезапустити" свій бренд, а й суттєво підвищити продажі.

"Позитивно на результати компанії вплинули й слабші показники конкурента Nike", – вважають фахівці.

Вирішення конфлікту з репером Ye

У 2024 році Adidas також закрив гучну суперечку з репером Ye (Каньє Вест), яка тягнулася з 2022 року. Тоді компанія припинила продаж взуття Yeezy через антисемітські висловлювання музиканта.

Попри це, минулого року Adidas отримав замовлення на 4 мільйонів пар непроданих кросівок Yeezy на суму понад 508 мільйонів євро, що суттєво підтримало фінансові показники компанії.

Зауважте. Зростання продажів і успішні маркетингові рішення дозволяють Adidas зміцнити позиції на ринку.