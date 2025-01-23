Зростання акцій та стратегія бренду
Акції Adidas стали фаворитом на німецькій біржі DAX, подорожчавши на 6,5%. Це більше, ніж за попередні три роки разом узяті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
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Компанія зосередила свої зусилля на тренді ретро-дизайну, активно просуваючи взуття з трьома смужками в яскравих кольорах. Така стратегія допомогла Adidas не "перезапустити" свій бренд, а й суттєво підвищити продажі.
"Позитивно на результати компанії вплинули й слабші показники конкурента Nike", – вважають фахівці.
Вирішення конфлікту з репером Ye
У 2024 році Adidas також закрив гучну суперечку з репером Ye (Каньє Вест), яка тягнулася з 2022 року. Тоді компанія припинила продаж взуття Yeezy через антисемітські висловлювання музиканта.
Попри це, минулого року Adidas отримав замовлення на 4 мільйонів пар непроданих кросівок Yeezy на суму понад 508 мільйонів євро, що суттєво підтримало фінансові показники компанії.
Зауважте. Зростання продажів і успішні маркетингові рішення дозволяють Adidas зміцнити позиції на ринку.