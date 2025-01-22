Як зросли прибутки Netflix
За IV квартал 2024 року Netflix вдалося отримати дохід – 10,25 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Зверніть увагу! Раніше Netflix очікував дохід за IV квартал 2024 року у розмірі – 10,1 мільярда доларів.
Як зазначили представники компанії, таких результатів вдалося досягти завдяки:
- другому сезону серіалу "Гри в кальмара";
- трилеру "Carry-On".
Варто зауважити, що зараз Netflix розвиває напрям живих трансляцій. Зокрема, у листопаді ця платформа транслювала бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном. Тоді трансляцію дивилось приблизно 60 мільйонів користувачів.
Також багато переглядів – більш як 24 мільйони "онлайну" було у матчів NFL, що транслювалися на Різдво.
Зауважте! Netflix прогнозує підвищення річних доходів до 43,5 – 44,5 мільярда доларів.
Де зростуть тарифи Netflix
Netflix уже підняв тарифи для Італії та Іспанії. Також компанія анонсувала, що вартість підписки зросте у:
- Португалії;
- Канаді;
- США;
- Аргентині.
Нагадаємо! Востаннє вартість підписки у США зростала у 2023 році.