Рост акций и стратегия бренда

Акции Adidas стали фаворитом на немецкой бирже DAX, подорожав на 6,5%. Это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Компания сосредоточила свои усилия на тренде ретро-дизайна, активно продвигая обувь с тремя полосками в ярких цветах. Такая стратегия помогла Adidas не "перезапустить" свой бренд, но и существенно повысить продажи.

"Положительно на результаты компании повлияли и более слабые показатели конкурента Nike", – считают специалисты.

Разрешение конфликта с рэпером Ye

В 2024 году Adidas также закрыл громкий спор с рэпером Ye (Канье Уэст), который тянулся с 2022 года. Тогда компания прекратила продажу обуви Yeezy из-за антисемитских высказываний музыканта.

Несмотря на это, прошлом году Adidas получил заказ на 4 миллионов пар непроданных кроссовок Yeezy на сумму более 508 миллионов евро, что существенно поддержало финансовые показатели компании.

Заметьте. Рост продаж и успешные маркетинговые решения позволяют Adidas укрепить позиции на рынке.