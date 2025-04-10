Стало відомо, чий склад згорів під час удару по Києву: знищено 100 тисяч ґаджетів

Після ракетного удару по Києву в ніч на 6 квітня стало відомо, що унаслідок влучання в Оболонському районі повністю згорів склад українського виробника електроніки Sigma Mobile.

Масштаби пошкоджень

Полум'я знищило головний склад готової продукції бренду, повідомила пресслужба компанії, інформує 24 Канал.

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За попередніми оцінками, вогонь знищив понад 100 000 одиниць техніки: мобільні телефони, планшети, смартфони, павербанки та інші пристрої під брендом Sigma Mobile. Локалізація пожежі тривала понад 10 годин.

Масштаби руйнувань складу / Фото пресслужби Sigma

Довідково. Sigma Mobile – український бренд, заснований 2010 року фахівцями у сфері IT та телефонії. Відомий тим, що з 2014 року його мобільні пристрої активно використовують військові.

Деталі атаки ворога

У ніч проти 6 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву балістичними ракетами. Постраждали три райони столиці. Зокрема, в Оболонському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Також серйозно постраждали будівлі, де розміщувалися телеканали Freeдом та "Дім". Трансляція каналів триває з резервної студії, співробітники не постраждали.