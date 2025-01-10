Prada розглядає можливість придбання Versace, – ЗМІ

Італійський модний дім Prada зацікавлений у можливому придбанні бренду Versace, який власник Capri Holdings виставив на продаж.

Versace продають

Про це повідомило італійське видання Il Sole 24 Ore, інформує 24 Канал. У листопаді минулого року угода на 8,5 мільярда доларів між власником бренду Coach, компанією Tapestry, і Capri Holdings, якому належить Versace, була скасована.

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Після цього керівництво Capri Holdings заявило, що не виключає продажу окремих брендів, таких як Versace і Jimmy Choo.

Згідно з джерелами, Capri найняла Barclays для аналізу стратегічних варіантів, включаючи продаж цих брендів. Також розглядається ймовірність продажу всього холдингу Capri.

Чи зможе Prada купити Versace

Prada наразі вивчає можливість придбання за допомогою банку Citi, який вже співпрацював із брендом у минулому. Однак Prada та Citi відмовилися коментувати цю інформацію.

Довідково. Бренд Versace, заснований у Мілані в 1978 році дизайнером Джанні Версаче, який згодом загинув, нині очолює його сестра Донателла, яка обіймає посаду креативного директора.

Prada є однією з небагатьох компаній, що зберігає міцні позиції за умов глобального спаду в сегменті предметів розкоші. Продажі компанії у третьому кварталі 2024 року зросли на 18% у постійних валютах.

Наразі залишається відкритим питання, чи зможе Prada придбати Versace, проте потенційна угода може суттєво змінити розподіл сил у світі модної індустрії.