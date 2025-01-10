46 Parallel Wine Group ввійшла в структру Big Wines

Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на ексвласницю компанії Анну Горкун. Зазначено, що угоду підписали у грудні 2024 року.

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"100% 46 Parallel перейшли новим власникам – групі компаній Vinos de La Luz", – написала Анна Горкун.

Компанія 46 Parallel Wine Group ввійшла в структуру Big Wines, яка є дочірньою компанією Vinos de La Luz в Україні.

Довідково. Vinos de La Luz належить Рікардо Ф. Нуньєсу. Компанія володіє виробничими потужностями у США, Аргентині, Іспанії та Італії.

Значущість події

Ексвласниця компанії наголосила, що це значуща подія не лише для самої компанії, а й для економіки України загалом.

Сам факт того, що під час війни іноземний інвестор набуває українського бізнесу і має намір його розвивати саме в Україні, з українською командою та підтримуючи філософію бренду залишатися Proudly Ukrainian – перемога та величезне досягнення,

– вважає Анна.

Засновниця майже два роки працює у консалтинговій компанії Bain & Company.

За словами Горкун, 46 Parallel стала першим українським винним бізнесом, який залучив іноземні інвестиції за останні 15 років.