46 Parallel Wine Group вошла в структуру Big Wines

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на экс-владелицу компании Анну Горкун. Указано, что соглашение подписали в декабре 2024 года.

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"100% 46 Parallel перешли новым владельцам – группе компаний Vinos de La Luz", – написала Анна Горкун.

Компания 46 Parallel Wine Group вошла в структуру Big Wines, которая является дочерней компанией Vinos de La Luz в Украине.

Справочно. Vinos de La Luz принадлежит Рикардо Ф. Нуньесу. Компания владеет производственными мощностями в США, Аргентине, Испании и Италии.

Значимость события

Экс-владелица компании отметила, что это значимое событие не только для самой компании, но и для экономики Украины в целом.

Сам факт того, что во время войны иностранный инвестор приобретает украинский бизнес и намерен его развивать именно в Украине, с украинской командой и поддерживая философию бренда оставаться Proudly Ukrainian – победа и огромное достижение,

– считает Анна.

Основательница почти два года работает в консалтинговой компании Bain & Company.

По словам Горкун, 46 Parallel стала первым украинским винным бизнесом, который привлек иностранные инвестиции за последние 15 лет.