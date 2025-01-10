Versace продают

Об этом сообщило итальянское издание Il Sole 24 Ore, информирует 24 Канал. В ноябре прошлого года сделка на 8,5 миллиардов долларов между владельцем бренда Coach, компанией Tapestry, и Capri Holdings, которому принадлежит Versace, была отменена.

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После этого руководство Capri Holdings заявило, что не исключает продажи отдельных брендов, таких как Versace и Jimmy Choo.

Согласно источникам, Capri наняла Barclays для анализа стратегических вариантов, включая продажу этих брендов. Также рассматривается вероятность продажи всего холдинга Capri.

Сможет ли Prada купить Versace

Prada сейчас изучает возможность приобретения с помощью банка Citi, который уже сотрудничал с брендом в прошлом. Однако Prada и Citi отказались комментировать эту информацию.

Справочно. Бренд Versace, основан в Милане в 1978 году дизайнером Джанни Версаче, который впоследствии погиб, сейчас возглавляет его сестра Донателла, которая занимает должность креативного директора.

Prada является одной из немногих компаний, сохраняющей прочные позиции в условиях глобального спада в сегменте предметов роскоши. Продажи компании в третьем квартале 2024 года выросли на 18% в постоянных валютах.

Пока остается открытым вопрос, сможет ли Prada приобрести Versace, однако потенциальная сделка может существенно изменить распределение сил в мире модной индустрии.