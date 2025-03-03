Легендарний бренд Versace може змінити власника

Італійський модний дім Prada веде переговори про купівлю бренду Versace у компанії Capri Holdings Ltd. Очікується, що угода вартістю близько 1,5 мільярда євро може бути завершена вже в найближчі тижні.

Деталі угоди

Prada та Capri Holdings активно обговорюють умови угоди, однак можливі зміни в її оцінці або термінах завершення. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, інформує 24 Канал.

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Придбання Versace може суттєво посилити позиції Prada у сегменті люксової моди та посилити її конкуренцію з LVMH і Kering.

Capri Holdings придбала Versace у 2018 році за 1,8 мільярда євро, проте останнім часом компанія стикається з фінансовими труднощами. За підсумками останнього кварталу прибуток Versace знизився на 15%, що й стало причиною можливого продажу бренду.

Важливо. Якщо угода відбудеться, Prada отримає у своє розпорядження один із найвідоміших модних брендів світу, заснований легендарним Джанні Версаче. Це дозволить створити потужний італійський люксовий конгломерат, здатний успішно конкурувати на глобальному ринку розкоші.