Оформлення трудових відносин із працівниками до 18 років має відбуватися офіційно – з повідомленням податкової, внесенням даних до Реєстру та веденням відповідного обліку. Порушення правил тягне за собою адміністративну відповідальність.

Які особливості оформлення неповнолітніх на роботу?

Державна податкова служба нагадала роботодавцям про особливості оформлення трудових відносин із неповнолітніми працівниками, передає 24 Канал.

У відомстві наголосили, що прийняття на роботу осіб до 18 років має відбуватися виключно згідно з чинним законодавством. Після видання наказу про працевлаштування неповнолітнього до початку його роботи за трудовим договором роботодавець зобов'язаний повідомити податкову службу.

Як повідомити податкову?

Таке повідомлення може подаватися в електронному чи паперовому вигляді. Дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб, а також обов’язково фіксуються у Журналі обліку працівників із зазначенням дати народження.

Варто знати. Доходи неповнолітніх оподатковуються на загальних підставах. Водночас за певних умов такі працівники можуть отримати право на податкову соціальну пільгу.

У ДПС також нагадали, що порушення правил оформлення трудових відносин із неповнолітніми тягне за собою адміністративну відповідальність для роботодавців.

Зі скількох років в Україні дозволено працювати?