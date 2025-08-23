Укр Рус
Трудоустройство несовершеннолетних: какие налоги и льготы предусмотрены, особенности оформления
23 августа, 14:00
2

Трудоустройство несовершеннолетних: какие налоги и льготы предусмотрены, особенности оформления

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Работодатели должны официально оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними, сообщая налоговую службу и внося данные в Реестр.
  • Доходы несовершеннолетних облагаются налогом на общих основаниях, но при определенных условиях возможна налоговая социальная льгота.

Оформление трудовых отношений с работниками до 18 лет должно происходить официально – с уведомлением налоговой, внесением данных в Реестр и ведением соответствующего учета. Нарушение правил влечет за собой административную ответственность.

Какие особенности оформления несовершеннолетних на работу?

Государственная налоговая служба напомнила работодателям об особенностях оформления трудовых отношений с несовершеннолетними работниками, передает 24 Канал. 

В ведомстве отметили, что принятие на работу лиц до 18 лет должно происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством. После издания приказа о трудоустройстве несовершеннолетнего до начала его работы по трудовому договору работодатель обязан уведомить налоговую службу.

Как уведомить налоговую?

Такое уведомление может подаваться в электронном или бумажном виде. Данные о работнике вносятся в Реестр застрахованных лиц, а также обязательно фиксируются в Журнале учета работников с указанием даты рождения.

Стоит знать. Доходы несовершеннолетних облагаются налогом на общих основаниях. В то же время при определенных условиях такие работники могут получить право на налоговую социальную льготу.

В ГНС также напомнили, что нарушение правил оформления трудовых отношений с несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность для работодателей.

Со скольки лет в Украине разрешено работать?

  • По закону Украины, официально работать без ограничений можно с 16 лет, тогда как с 15 лет – только с письменного согласия одного из родителей или опекуна.
  • Для тех, кому исполнилось всего 14 лет, разрешена легкая работа, которая не вредит здоровью и не мешает учебе.
  • Хотя трудоустройство несовершеннолетних - не слишком массовая практика среди крупных работодателей, уже есть заметные исключения. Например, в сети Аврора подтвердили, что работают с подростками-от 16 лет.
  • З 23 июня украинские рестораны McDonald's тоже открыли возможность официального трудоустройства для молодежи в возрасте от 16 лет.