Какие особенности оформления несовершеннолетних на работу?
Государственная налоговая служба напомнила работодателям об особенностях оформления трудовых отношений с несовершеннолетними работниками, передает 24 Канал.
В ведомстве отметили, что принятие на работу лиц до 18 лет должно происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством. После издания приказа о трудоустройстве несовершеннолетнего до начала его работы по трудовому договору работодатель обязан уведомить налоговую службу.
Как уведомить налоговую?
Такое уведомление может подаваться в электронном или бумажном виде. Данные о работнике вносятся в Реестр застрахованных лиц, а также обязательно фиксируются в Журнале учета работников с указанием даты рождения.
Стоит знать. Доходы несовершеннолетних облагаются налогом на общих основаниях. В то же время при определенных условиях такие работники могут получить право на налоговую социальную льготу.
В ГНС также напомнили, что нарушение правил оформления трудовых отношений с несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность для работодателей.
Со скольки лет в Украине разрешено работать?
- По закону Украины, официально работать без ограничений можно с 16 лет, тогда как с 15 лет – только с письменного согласия одного из родителей или опекуна.
- Для тех, кому исполнилось всего 14 лет, разрешена легкая работа, которая не вредит здоровью и не мешает учебе.
- Хотя трудоустройство несовершеннолетних - не слишком массовая практика среди крупных работодателей, уже есть заметные исключения. Например, в сети Аврора подтвердили, что работают с подростками-от 16 лет.
- З 23 июня украинские рестораны McDonald's тоже открыли возможность официального трудоустройства для молодежи в возрасте от 16 лет.