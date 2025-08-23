Какие особенности оформления несовершеннолетних на работу?

Государственная налоговая служба напомнила работодателям об особенностях оформления трудовых отношений с несовершеннолетними работниками, передает 24 Канал.

Смотрите также McDonald's в Украине начинает трудоустраивать подростков с 16 лет

В ведомстве отметили, что принятие на работу лиц до 18 лет должно происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством. После издания приказа о трудоустройстве несовершеннолетнего до начала его работы по трудовому договору работодатель обязан уведомить налоговую службу.

Как уведомить налоговую?

Такое уведомление может подаваться в электронном или бумажном виде. Данные о работнике вносятся в Реестр застрахованных лиц, а также обязательно фиксируются в Журнале учета работников с указанием даты рождения.

Стоит знать. Доходы несовершеннолетних облагаются налогом на общих основаниях. В то же время при определенных условиях такие работники могут получить право на налоговую социальную льготу.

В ГНС также напомнили, что нарушение правил оформления трудовых отношений с несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность для работодателей.

Со скольки лет в Украине разрешено работать?