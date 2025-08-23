Які особливості оформлення неповнолітніх на роботу?

Державна податкова служба нагадала роботодавцям про особливості оформлення трудових відносин із неповнолітніми працівниками, передає 24 Канал.

У відомстві наголосили, що прийняття на роботу осіб до 18 років має відбуватися виключно згідно з чинним законодавством. Після видання наказу про працевлаштування неповнолітнього до початку його роботи за трудовим договором роботодавець зобов'язаний повідомити податкову службу.

Як повідомити податкову?

Таке повідомлення може подаватися в електронному чи паперовому вигляді. Дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб, а також обов’язково фіксуються у Журналі обліку працівників із зазначенням дати народження.

Варто знати. Доходи неповнолітніх оподатковуються на загальних підставах. Водночас за певних умов такі працівники можуть отримати право на податкову соціальну пільгу.

У ДПС також нагадали, що порушення правил оформлення трудових відносин із неповнолітніми тягне за собою адміністративну відповідальність для роботодавців.

Зі скількох років в Україні дозволено працювати?

  • За законом України, офіційно працювати без обмежень можна з 16 років, тоді як з 15 років – лише за письмової згоди одного з батьків або опікуна.
  • Для тих, кому виповнилося лише 14 років, дозволена легка робота, яка не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню.
  • Хоча працевлаштування неповнолітніх — не надто масова практика серед великих роботодавців, уже є помітні винятки. Наприклад, у мережі Аврора підтвердили, що працюють з підлітками-від 16 років.
  • З 23 червня українські ресторани McDonald’s теж відкрили можливість офіційного працевлаштування для молоді віком від 16 років.