Яким буде прискорене бронювання для бізнесу?

8 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Нові правила діятимуть для підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Для них скасували дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Які ще нові правила бронювання діють?

У грудні набули чинності додаткові правила щодо бронювання, пише 24 Канал з посиланням на Закон України.

Вони передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

Також компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю (раніше існував відсотковий ліміт). Таке нововведення дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

