Працевлаштування ветеранів: унікальні навички та шляхи подолання проблем

Інтеграція ветеранів у ринок праці – одне з головних завдань, які стоять перед Україною. Вони можуть запропонувати працедавцям унікальні навички, які стануть у пригоді будь-якому бізнесу.

Veteran Hub спільно з Work.ua та Lobby X провели дослідження ринку праці для ветеранів. 24 Канал поспілкувався з Head of recruitment at Smart Solutions Оленою Куцоконь про проблеми з працевлаштуванням ветеранів та необхідність їх активнішої інтеграції у мирне життя.

Цікаво Цифрова ера: які види онлайн-бізнесу зараз на гребені хвилі

Які є проблеми

Досвід працевлаштування ветеранів досі не є поширеним. Попри те, що війна триває вже 10 років, 61,89% роботодавців досі не наймали на роботу ветеранів. Головною причиною може бути упереджене ставлення щодо людей, які пройшли бойові дії.

Олена Куцоконь Head of recruitment at Smart Solutions Самі ветерани помічають упередження роботодавців щодо того, ніби всі військові повертаються до цивільного життя з психічними порушеннями, зокрема ПТСР, а тому не можуть ефективно працювати та взаємодіяти з колегами.

Роботодавцям варто розуміти, що не всі військовослужбовці мають досвід перебування у зоні бойових дій. Також варто враховувати особливості посади, точки дислокації та досвід служби.

Також військові наголошують, що пишаються службою, тому не потребують жалю і співчуття. Це варто враховувати при побудові комунікаційних процесів.

Ветерани – це про унікальні навички

Більшість мобілізованих людей – не професійні військові. Відповідно, завдяки попередньому досвіду роботи вони мають потенціал до швидкої адаптації. Основна ж особливість полягає у тому, що досвід військової служби для багатьох стає способом життя, частиною ідентичності та приналежністю до спільноти однодумців зі схожим життєвим досвідом. Тому різкі зміни можуть бути непростими, особливо для тих, хто перебував безпосередньо на лінії фронту.

На службі військовим доводиться швидко вчитися та реагувати на зміни. Це саме ті якості, які в першу чергу виділяють як самі демобілізовані фахівці, так і роботодавці з досвідом співпраці з ветеранами.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Серед інших унікальних навичок також відзначаються:

швидке прийняття відповідальних рішень;

готовність до ризику;

високий рівень навичок планування;

самоорганізація та самодисципліна;

стресостійкість;

багатозадачність;

критичне мислення;

відповідальне лідерство;

вміння працювати в колективі;

навички командоутворення тощо.

Ветеран, як правило, – це людина, яка має високу мотивацію, особливо якщо пішла до війська добровільно. А мотивовані співробітники – це завжди ефективні працівники, які з захопленням і цікавістю виконують свої завдання та привносять свіжі ідеї та нові погляди на наявні бізнес-процеси,

– відзначила Олена Куцоконь.

Знайшовши адекватні формати масштабування та інтеграції досвіду ветеранів у компанії, бізнеси створюють трамплін для розвитку та удосконалення робочих процесів і корпоративної культури.

На що звернути увагу на етапі рекрутингу?

За даними ГО Центр зайнятості Вільних людей, 80% — не вказують військовий досвід в резюме, або зазначають лише термін служби без посадових обов’язків. Як вже було зазначено, більшість ветеранів уникають виокремлення чи особливої уваги. Вони хочуть, аби їх оцінювали за професійними навичками та досвідом, а не за військовим статусом і не сприймали упереджено. Тож, рекрутер далеко не завжди може розпізнати ветерана серед кандидатів.

Перше, на що варто звертати увагу – це психоемоційний стан людини та визначити чи здатна вона виконувати завдання, які передбачає вакантна посада. Особливо, якщо робота має підвищені ризики. Наприклад, будівельник, який працює на висоті, або оператор на виробництві.

Які методи оцінки використовувати в процесі працевлаштування ветеранів?

Для аналізу якості кандидатів незмінними залишаються такі методи:

метапрограми (допомагають зрозуміти образ мислення кандидата);

body language (невербальна комунікація допомагає побачити рівень комфорту, впевненості та відкритості людини);

оцінка емоційного інтелекту;

сесії з психологом за необхідності.

Для успішної роботи з ветеранами важливо постійно підвищувати та удосконалювати обізнаність ейчарів і рекрутерів.