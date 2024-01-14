Veteran Hub совместно с Work.ua и Lobby X провели исследование рынке труда для ветеранов 24 Канал пообщался с Head of recruitment в Smart Solutions Еленой Куцоконь о проблемах с трудоустройством ветеранов и необходимости их более активной интеграции в мирную жизнь.

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Какие проблемы

Опыт трудоустройства ветеранов до сих пор не распространен. Несмотря на то, что война длится уже 10 лет, 61,89% работодателей до сих пор не нанимали на работу ветеранов. Главной причиной может быть предвзятое отношение к людям, прошедшим боевые действия.

Елена Куцоконь Head of recruitment at Smart Solutions Сами ветераны замечают предубеждения работодателей о том, что все военные возвращаются в гражданскую жизнь с психическими нарушениями, в частности ПТСР, а потому не могут эффективно работать и взаимодействовать с коллегами.

Важно! Работодателям следует понимать, что не все военнослужащие имеют опыт пребывания в зоне боевых действий. Также следует учитывать особенности должности, точки дислокации и опыт службы.

Также военные подчеркивают, что гордятся службой, поэтому не требуют сожаления и сострадания. Это следует учитывать при построении коммуникационных процессов.

Ветераны – это об уникальных навыках

Большинство мобилизованных людей – не профессиональные военные. Соответственно, благодаря опыту работы они имеют потенциал к быстрой адаптации. Основная же особенность состоит в том, что опыт военной службы для многих становится образом жизни, частью идентичности и принадлежностью к сообществу единомышленников с подобным жизненным опытом. Поэтому резкие изменения могут быть непростыми, особенно для тех, кто находился прямо на линии фронта.

На службе военным приходится быстро учиться и реагировать на перемены. Это именно те качества, которые в первую очередь выделяют как демобилизованные специалисты, так и работодатели с опытом сотрудничества с ветеранами.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Среди других уникальных навыков также отмечаются:

быстрое принятие ответственных решений;

готовность к риску;

высокий уровень навыков планирования;

самоорганизация и самодисциплина;

стрессоустойчивость;

многозадачность;

критическое мышление;

ответственное лидерство;

умение работать в коллективе;

навыки командообразования.

Ветеран, как правило, – это человек, обладающий высокой мотивацией, особенно если пошел в армию добровольно. А мотивированные сотрудники – это всегда эффективные работники, которые с увлечением и интересом выполняют свои задачи и привносят свежие идеи и новые взгляды на существующие бизнес-процессы.

– отметила Елена Куцоконь.

Обнаружив адекватные форматы масштабирования и интеграции опыта ветеранов в компании, бизнесы создают трамплин для развития и усовершенствования рабочих процессов и корпоративной культуры.

На что обратить внимание на этапе рекрутинга?

По данным ГО Центр занятости Свободных людей, 80% — не указывают военный опыт в резюме или указывают только срок службы без должностных обязанностей. Как уже было сказано, большинство ветеранов избегают выделения или особого внимания. Они хотят, чтобы их оценивали по профессиональным навыкам и опыту, а не по военному статусу и не воспринимали предвзято. Рекрутер далеко не всегда может распознать ветерана среди кандидатов.

Первое, на что следует обращать внимание – это психоэмоциональное состояние человека и определить, способен ли он выполнять задачи, которые предполагает вакантная должность. Особенно если работа имеет повышенные риски. К примеру, строитель, работающий на высоте, или оператор на производстве.

Какие методы оценки использовать в процессе трудоустройства ветеранов?

Для анализа качества кандидатов неизменными остаются следующие методы:

метапрограммы (помогают понять образ мышления кандидата);

body language (невербальная коммуникация помогает увидеть уровень комфорта, уверенности и открытости человека);

оценка эмоционального интеллекта;

сессии с психологом по необходимости.

Для успешной работы с ветеранами важно постоянно повышать и усовершенствовать осведомленность эйчаров и рекрутеров.