Нова вершина: "Нова пошта" запустила доставку через поштомати у Сполученому Королівстві

Українська компанія "Нова пошта" продовжує розвивати міжнародний напрямок. Нову планку вдалося підкорити у Великій Британії та Північній Ірландії.

Нова вершина

Приватна логістична компанія "Нова пошта" запустила нову послугу у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Тепер у цій локації доступні у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Відтепер клієнти Nova Post можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost на всій території Сполученого Королівства, включно з Вельсом, Шотландією та Північною Ірландією,

– йдеться у повідомленні компанії.

Розмір мережі

У Сполученому Королівстві наразі понад 7 тисяч поштоматів. Вони приймають посилки вагою до 15 кілограмів та розміром до 41 x 38 x 64 сантиметри.

Посилками можна обмінюватися як в межах Сполученого Королівства, так і з країнами, де вже працює Nova Post, а це Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія