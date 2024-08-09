Чи може ФОП розраховувати на оплату лікарняного

Держслужбовці можуть виходити на оплачуваний лікарняний. ФОПи також, але при виконанні певних умов.

Чому ви не зможете отримати лікарняний

Аби отримати оплату лікарняного, особа має підтвердити свій стан у медичного працівника та отримати відповідний документ. Саме ця довідка засвідчує непрацездатність людини у період хвороби.

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Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом),

– йдеться у Законі України.

Тобто, ФОП має змогу отримувати оплачуваний лікарняний, якщо він сплачує страхові внески. Лише у такому випадку, підприємець вважається застрахованим.