Що варто робити для звільнення від мита
Головними умова для звільнення від оподаткування є заява від поштового оператора, експрес-перевізника чи декларанта усі відомості про товар.
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Тобто це назва, найменування, комерційний опис, маркування та технічні дані, код товару згідно з УКТЗЕД.
Крім того, варто зазначити ще й код пільги та здійснити розрахунок митних платежів із застосуванням такого звільнення.
Як відбувається декларація товару
Нагадуємо, що декларантом міжнародних поштових відправлень виступає оператор поштового зв’язку, а міжнародних експрес-відправлень – отримувач відправлення чи експрес-перевізник.
- Спочатку енергообладнання декларується,
- Далі митниця отримує декларацію з необхідним набором даних та проводить митне оформлення,
- Водночас якщо при декларуванні товару є похибка, як-от не вказаний необхідний набір інформації чи не вказано пільгу, тоді митниця не зможе здійснити пільгове оформлення,
- Після цього товар буде оформлено з нарахуванням митних платежів на загальних підставах.
В Державній митній службі України радять: якщо ви очікуєте такий товар і вам надійшло звернення від операторів доставки, то краще оперативно надавати необхідну інформацію для митного оформлення товару.