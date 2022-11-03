Колишня хатня працівниця Безоса подала проти нього до суду: у чому звинувачує мільярдера

Колишня хатня працівниця Джеффа Безоса подала до суду проти нього та двох компаній, що керують нерухомістю мільярдера. Жінка звинувачує багатія та його домоуправління у расовій дискримінації і жахливих умовах праці.

Латиноамериканка Мерседес Ведаа очолювала команду з кількох хатніх працівниць у будинку Безоса. Вона стверджує, що працювала по 10 – 14 годин щодня без перерви на обід та в антисанітарних умовах – у жінок не було кімнат для відпочинку і їм ніде було сходити у туалет.

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У чому звинувачують Безоса та керуючі його маєтком компанії

У позові Ведаа заявляє, що хатнім працівницям було заборонено заходити до маєтку Безоса у його присутності та коли там перебували члени сім'ї багатія. Водночас, у будинку для персоналу туалету не було, а до окремої вбиральні охоронців мільярдера їм також не дозволяли заходити.

За словами жінки, вона та її співробітниці (також латиноамериканського походження) потерпали від дискримінації з боку одного з керуючих домогосподарством Безоса. У позові зазначається, що він був "агресивним та обурливим", втім з білошкірими садівниками так себе не поводив.

До слова, Ведаа вимагає фінансового відшкодування у зв'язку з невиплатою заробітної плати після її звільнення, а також компенсацію через захворювання та стрес, причиною яких, за її словами, стала робота на Джеффа Безоса.

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Реакція домоуправління та адвоката Безоса на позов

Анонімне джерело видання GeekWire в одній із компаній-відповідачів заявило, що Мерседес Ведаа була звільнена через низьку продуктивність праці. При цьому, співрозмовник запевняє, що хатня працівниця начебто отримувала за свою роботу "шестизначну суму".

Ведаа буцімто напряму просила у керуючої маєтком Безоса компанії 9 мільйонів доларів відшкодування одразу після свого звільнення, а вже отримавши відмову звернулася до суду.

До слова, захист Безоса та решти відповідачів назвав претензії позивачки необґрунтованими. Адвокат колишньої хатньої працівниці маєтку мільярдера, своєю чергою, наполягає, що впродовж 18 років роботи на багаті сімейства у жінки до цього не було жодних проблем з клієнтами.