Латиноамериканка Мерседес Ведаа возглавляла команду из нескольких домработниц в доме Безоса. Она утверждает, что работала по 10 – 14 часов ежедневно без перерыва на обед и в антисанитарных условиях – у женщин не было комнат для отдыха и им негде было сходить в туалет.

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В чем обвиняют Безоса и управляющие его домом компании

В иске Ведаа заявляет, что домработницам было запрещено заходить в дом Безоса в его присутствии и когда там находились члены семьи богача. В то же время, в постройке для персонала туалета не было, а в отдельную уборную охранников миллиардера им также не разрешали заходить.

По словам женщины, она и ее сотрудницы (также латиноамериканского происхождения) подвергались дискриминации со стороны одного из управляющих домохозяйством Безоса. В иске отмечается, что он был "агрессивным и оскорбительным", при этом с белокожими садовниками так себя не вел.

К слову, Ведаа требует финансового возмещения в связи с невыплатой заработной платы после ее увольнения, а также компенсации из-за заболеваний и стресса, причиной которых, по ее словам, стала работа на Джеффа Безоса.

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Реакция домоуправления и адвоката Безоса на иск

Анонимный источник издания GeekWire в одной из компаний-ответчиков заявил, что Мерседес Ведаа была уволена из-за низкой производительности труда. При этом собеседник уверяет, что домработница якобы получала за свою работу "шестизначную сумму".

Ведаа якобы напрямую просила у управляющей имением Безоса компании 9 миллионов долларов возмещения сразу после своего увольнения, а уже получив отказ обратилась в суд.

К слову, защита Безоса и других ответчиков назвала претензии истца необоснованными. Адвокат бывшей домработницы имения миллиардера, в свою очередь, настаивает, что на протяжении 18 лет работы на богатые семейства у женщины до этого не было никаких проблем с клиентами.