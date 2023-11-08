Прибуток чималий: у "Новій Пошті" розповіли скільки заробили від початку року
8 листопада 2023, 16:51Читать новость на русском
Чистий прибуток української мережі "Нова Пошта" вже склав понад 3 мільярда гривень. Про це повідомили у компанії, зауваживши, що обсяг доставок посилок теж помітно зріс за рік.
Скільки заробила "Нова Пошта" від початку року
За перших 9 місяців 2023 року "Нова пошта" спромоглась заробити 3,2 мільярда гривень. Чистий дохід склав 25,7 мільярда гривень, а операційний прибуток – 2,7 мільярда гривень;
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- Обсяг доставки посилок у 2023 році зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році: було доставлено 290 мільйонів посилок та вантажів
- Протягом звітного періоду було відкрито 1646 нових відділень і 1800 поштоматів.
Інвестиції у розвиток
Інвестиції "Нової пошти" у розвиток мережі в Україні склали 2,4 мільярда гривень. Компанія витратила ці кошти на будівництво та автоматизацію сортувальних центрів, розширення ІТ-інфраструктури та відкриття нових відділень, включаючи ті, що знаходяться на прифронтових і деокупованих територіях.