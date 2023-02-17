Прибуток від азартних ігор побив рекорди у США: яку суму цей бізнес приніс у бюджет
Джерело:Gambling Insider
У США прибуток від азартних ігор торік досяг нового рекорду, перевершивши попередній рік на майже 10 мільярдів доларів. Це суттєво перевершило очікування Американської асоціації ігор (AGA).
Рекордний прибуток від комерційних ігор
- Дохід від азартних ігор у 2022 році досяг 60,4 мільярда доларів, що стало новим рекордом.
- У 2021 році він становив 53 мільярди доларів.
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Наша галузь значно перевершила очікування у 2022 році. Простіше кажучи, дорослі американці обирають ігри в казино для розваг у рекордній кількості,
– зазначив генеральний директор AGA Білл Міллер.
Казино
34% усіх дорослих у США відвідали казино за останній рік, за статистикою асоціації. Що стосується використання ігрових автоматів, то воно зросло на 5%.
Що стосується онлайн казино, то дохід зріс на 35% і склав 5 мільярдів доларів за рік.
Ставки
Крім того, загальний обсяг ставок на спорт у 2022 році склав 93,2 мільярда доларів, а загальний дохід – 7,5 мільярда доларів.
Азартні ігри у США
Азартні ігри у США легалізовані та узаконені, хоча й існують обмеження щодо міждержавних та онлайн-азартних ігор. Однак завдяки повній легалізації цієї сфери, бізнес сплачує податки від свого доходу. Ба більше, у двох штатах азартні ігри в казино законні в будь-яких місцях. Мовиться про штат Невада та Луїзіана.
Однак з початком пандемії COVID-19 така сфера бізнесу зазнала значних втрат. Так, наприклад, у березні було закрито на карантин більшість казино у США, а перші почали відкривати лише у липні.
За перший місяць роботи після відкриття, виручка казино в Неваді сягнула 566,8 мільйона доларів, що на 45,6% менше проти аналогічного періоду у 2019 році. Також букмекери зауважували, що це перші щомісячні збитки з 2013 року.