Прибуток від азартних ігор побив рекорди у США: яку суму цей бізнес приніс у бюджет

У США прибуток від азартних ігор торік досяг нового рекорду, перевершивши попередній рік на майже 10 мільярдів доларів. Це суттєво перевершило очікування Американської асоціації ігор (AGA).

Рекордний прибуток від комерційних ігор

Дохід від азартних ігор у 2022 році досяг 60,4 мільярда доларів, що стало новим рекордом.

У 2021 році він становив 53 мільярди доларів.

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Наша галузь значно перевершила очікування у 2022 році. Простіше кажучи, дорослі американці обирають ігри в казино для розваг у рекордній кількості,

– зазначив генеральний директор AGA Білл Міллер.

Казино

Найбільш прибутковим виявився останній квартал року. Так за період з жовтня по грудень 2022 року дохід від комерційних ігор склав 15,9 мільярда доларів.

34% усіх дорослих у США відвідали казино за останній рік, за статистикою асоціації. Що стосується використання ігрових автоматів, то воно зросло на 5%.

Що стосується онлайн казино, то дохід зріс на 35% і склав 5 мільярдів доларів за рік.

Ставки

Крім того, загальний обсяг ставок на спорт у 2022 році склав 93,2 мільярда доларів, а загальний дохід – 7,5 мільярда доларів.

Азартні ігри у США

В Американській асоціації ігор (AGA) очікують, що 2023 рік стане рекордним роком для ставок на спорт у США, коли відкриється більше штатів, таких як Массачусетс і Огайо.

Азартні ігри у США легалізовані та узаконені, хоча й існують обмеження щодо міждержавних та онлайн-азартних ігор. Однак завдяки повній легалізації цієї сфери, бізнес сплачує податки від свого доходу. Ба більше, у двох штатах азартні ігри в казино законні в будь-яких місцях. Мовиться про штат Невада та Луїзіана.

Однак з початком пандемії COVID-19 така сфера бізнесу зазнала значних втрат. Так, наприклад, у березні було закрито на карантин більшість казино у США, а перші почали відкривати лише у липні.

За перший місяць роботи після відкриття, виручка казино в Неваді сягнула 566,8 мільйона доларів, що на 45,6% менше проти аналогічного періоду у 2019 році. Також букмекери зауважували, що це перші щомісячні збитки з 2013 року.

Попри те, що у США азартні ігри легалізовані все ще є декілька штатів, де вони під повною забороною: Джорджія, Массачусетс, Юта.