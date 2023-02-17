Рекордний прибуток від комерційних ігор

Дохід від азартних ігор у 2022 році досяг 60,4 мільярда доларів, що стало новим рекордом.

У 2021 році він становив 53 мільярди доларів.

Читайте також В якій країні можна найбільше заробити, запустивши власну гру – цікава інфографіка

Наша галузь значно перевершила очікування у 2022 році. Простіше кажучи, дорослі американці обирають ігри в казино для розваг у рекордній кількості,

– зазначив генеральний директор AGA Білл Міллер.

Зверніть увагу! Найбільш прибутковим виявився останній квартал року. Так за період з жовтня по грудень 2022 року дохід від комерційних ігор склав 15,9 мільярда доларів.

Казино

34% усіх дорослих у США відвідали казино за останній рік, за статистикою асоціації. Що стосується використання ігрових автоматів, то воно зросло на 5%.

Що стосується онлайн казино, то дохід зріс на 35% і склав 5 мільярдів доларів за рік.

Ставки

Крім того, загальний обсяг ставок на спорт у 2022 році склав 93,2 мільярда доларів, а загальний дохід – 7,5 мільярда доларів.

Зверніть увагу! В Американській асоціації ігор (AGA) очікують, що 2023 рік стане рекордним роком для ставок на спорт у США, коли відкриється більше штатів, таких як Массачусетс і Огайо.

Азартні ігри у США

Азартні ігри у США легалізовані та узаконені, хоча й існують обмеження щодо міждержавних та онлайн-азартних ігор. Однак завдяки повній легалізації цієї сфери, бізнес сплачує податки від свого доходу. Ба більше, у двох штатах азартні ігри в казино законні в будь-яких місцях. Мовиться про штат Невада та Луїзіана.

Однак з початком пандемії COVID-19 така сфера бізнесу зазнала значних втрат. Так, наприклад, у березні було закрито на карантин більшість казино у США, а перші почали відкривати лише у липні.

За перший місяць роботи після відкриття, виручка казино в Неваді сягнула 566,8 мільйона доларів, що на 45,6% менше проти аналогічного періоду у 2019 році. Також букмекери зауважували, що це перші щомісячні збитки з 2013 року.

Зверніть увагу! Попри те, що у США азартні ігри легалізовані все ще є декілька штатів, де вони під повною забороною: Джорджія, Массачусетс, Юта.