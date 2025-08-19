Приховане безробіття в Росії б'є рекорди
- У Росії спостерігається значне зростання заборгованості із зарплат, що досягло 1,7 мільярдів рублів у липні, та збільшення прихованого безробіття через економічні труднощі.
- Значна кількість працівників переведена на неповну ставку або в простій, особливо у будівництві та автопромі, через брак фінансових ресурсів і падіння попиту.
У Росії різко зростає заборгованість із зарплат і масштаби прихованого безробіття на тлі погіршення економічної ситуації та падіння замовлень.
Компанії не виплачують зарплати?
Лише у липні борги підприємств перед працівниками підскочили на 25% – до 1,7 мільярдів рублів, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Федерацію незалежних профспілок Росії (ФНПР), інформує 24 Канал.
Паралельно на півтора раза збільшилася кількість працівників, які перебувають під ризиком звільнення, а число робочих місць у простої зросло на третину.
Дані Росстату підтверджують негативну тенденцію, адже у травні заборгованість по зарплаті сягнула 1,66 мільярдів рублів, що у 3,4 раза більше, ніж рік тому (без урахування малого та середнього бізнесу).
Як економлять фінансові ресурси?
Ба більше, Роструд фіксує різке зростання частки працівників на неповній ставці – з 9,1% у червні до 14,4% у липні. Це майже 52 тисячі осіб.
Схожа ситуація з простоєм, кількість співробітників, переведених у такий режим, збільшилася до 39,8 тисяч, або 11,1% від загальної чисельності. При цьому в червні до скорочення заявили понад 20% персоналу — значно більше, ніж місяцем раніше.
Причини занепаду?
У профспілках пояснюють, що підприємства стикаються з браком фінансових ресурсів через високу ключову ставку Центробанку та падіння попиту.
"Якщо раніше оптимізація відбувалася через нестачу кадрів, то тепер – через нестачу грошей", – констатувала віцепрезидентка бізнес-об'єднання Олена Дибова.
Зауважте. Найгірша ситуація у будівництві та автопромі, де компанії скорочують робочий час і зарплати, щоб утримати спеціалістів попри падіння замовлень.