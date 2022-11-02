В Україну заборонили ввозити коньяк, що не відповідає нормам ЄС

З 1 листопада до України заборонено ввозити іноземну продукцію з маркуванням "коньяк", якщо вона не відповідає технічним умовам цього найменування. Відповідну норму фіксує Угода нашої держави про асоціацію з ЄС, що набула чинності ще 1 вересня 2017 року.

Так, документ передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень. У переліку є й алкогольний напій "коньяк", який може маркуватися таким лише тоді, якщо він виготовлений в однойменному муніципалітеті Франції за визначеною технологією.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

З прилавків зникнуть "коньяки" з третіх країн

У Міністерстві аграрної політики та продовольства пояснили, що використання назв "cognac" або "коньяк" для продукції, що походить з третіх країн та не відповідає технічним умовам виробництва напою, з 1 листопада на території України забороняється.

24 січня цього року, після прийняття нових нормативних актів, які включають захист географічних назв, найменування "cognac" було внесено до митного реєстру нашої держави, аби захистити географічну назву французького напою.

Так, відтоді й до 31 жовтня діяв перехідний період, під час якого імпортери мали змогу змінити етикетки на своїй продукції, яка не відповідала географічній назві походження алкоголю.

До слова, за виконанням вимоги стежитимуть корпорація "Укрвинпром" та Національне міжпрофесійне бюро коньяку (БНІК). Вони й відповідатимуть за захист географічної назви в Україні та закордоном, вживаючи необхідних заходів проти імпортної продукції у разі її невідповідності нормам ЄС.