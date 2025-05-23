Приватизація стане дорожчою: уряд зупиняє розпродаж державного майна за безцінь

Уряд України змінив правила продажу об'єктів малої приватизації, щоб припинити практику, яка дозволяла продавати державне майно майже даром.

Що змінюється у процесі приватизації

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на рішення Кабінету Міністрів, інформує 24 Канал. За словами депутата, раніше майно дозволяли реалізовувати на аукціонах зі зниженням стартової ціни до 99%. Через це стратегічні або цінні об'єкти часто продавалися за копійки.

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Тепер встановлено обмеження: на першому аукціоні ціна не може впасти більш ніж на 50%. На повторному аукціоні норма про зниження до 99% все ще діє.

Гончаренко зауважив, що лише за продаж 11 об'єктів бюджет може отримати не менше ніж 234 мільйони гривень.

Приватизація під час війни

Незважаючи на повномасштабну війну, приватизація в Україні триває – і в малому, і у великому форматі. Так, у 2024 році готель "Україна" в центрі Києва було продано з аукціону за 2,5 мільярдів гривень, а готель "Козацький" – за 400 мільйонів гривень.

У бюджеті на 2025 рік передбачено надходження 3,2 мільярди гривень від приватизації, тоді як у 2024 році при запланованих 4 мільярди держава отримала понад 10,5 мільярдів гривень.

Найближчі великі аукціони: