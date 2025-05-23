Приватизація стане дорожчою: уряд зупиняє розпродаж державного майна за безцінь
- Уряд України обмежив зниження стартової ціни на аукціонах малої приватизації до 50% на першому аукціоні.
- Приватизація в Україні триває під час війни, зокрема, бюджет на 2025 рік передбачає надходження 3,2 мільярди гривень від приватизації.
Уряд України змінив правила продажу об'єктів малої приватизації, щоб припинити практику, яка дозволяла продавати державне майно майже даром.
Що змінюється у процесі приватизації
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на рішення Кабінету Міністрів, інформує 24 Канал. За словами депутата, раніше майно дозволяли реалізовувати на аукціонах зі зниженням стартової ціни до 99%. Через це стратегічні або цінні об'єкти часто продавалися за копійки.
Дивіться також ТРЦ Ocean Plaza переказав державі 1,4 мільярди гривень: куди спрямували кошти
Тепер встановлено обмеження: на першому аукціоні ціна не може впасти більш ніж на 50%. На повторному аукціоні норма про зниження до 99% все ще діє.
Гончаренко зауважив, що лише за продаж 11 об'єктів бюджет може отримати не менше ніж 234 мільйони гривень.
Приватизація під час війни
Незважаючи на повномасштабну війну, приватизація в Україні триває – і в малому, і у великому форматі. Так, у 2024 році готель "Україна" в центрі Києва було продано з аукціону за 2,5 мільярдів гривень, а готель "Козацький" – за 400 мільйонів гривень.
У бюджеті на 2025 рік передбачено надходження 3,2 мільярди гривень від приватизації, тоді як у 2024 році при запланованих 4 мільярди держава отримала понад 10,5 мільярдів гривень.
Найближчі великі аукціони:
- 11 червня 2025 року – приватизація АТ "Сумихімпром", стартова ціна: 1,158 мільярдів гривень
- 18 червня 2025 року – продаж 100% акцій АТ "Будівельна компанія Укрбуд", стартова ціна: 263 мільйони гривень.