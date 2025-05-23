Що змінюється у процесі приватизації
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на рішення Кабінету Міністрів, інформує 24 Канал. За словами депутата, раніше майно дозволяли реалізовувати на аукціонах зі зниженням стартової ціни до 99%. Через це стратегічні або цінні об'єкти часто продавалися за копійки.
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Тепер встановлено обмеження: на першому аукціоні ціна не може впасти більш ніж на 50%. На повторному аукціоні норма про зниження до 99% все ще діє.
Гончаренко зауважив, що лише за продаж 11 об'єктів бюджет може отримати не менше ніж 234 мільйони гривень.
Приватизація під час війни
Незважаючи на повномасштабну війну, приватизація в Україні триває – і в малому, і у великому форматі. Так, у 2024 році готель "Україна" в центрі Києва було продано з аукціону за 2,5 мільярдів гривень, а готель "Козацький" – за 400 мільйонів гривень.
У бюджеті на 2025 рік передбачено надходження 3,2 мільярди гривень від приватизації, тоді як у 2024 році при запланованих 4 мільярди держава отримала понад 10,5 мільярдів гривень.
Найближчі великі аукціони:
- 11 червня 2025 року – приватизація АТ "Сумихімпром", стартова ціна: 1,158 мільярдів гривень
- 18 червня 2025 року – продаж 100% акцій АТ "Будівельна компанія Укрбуд", стартова ціна: 263 мільйони гривень.