Суд заборонив продавати речі Медведчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав заборону на продаж майна, арештованого у зв'язку з діяльністю Віктора Медведчука.

ВАКС ухвалив заборону

Агентство з розшуку та управління активами оскаржуватиме це рішення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову АРМА Олену Думу.

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"Це майно, зокрема, включає об'єкти, які вже були реалізовані агентством через систему, такі як автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 мільйона гривень", – повідомила вона.

Зазначено, що заборона є обґрунтованою через потенційні ризики, пов'язані з відчуженням та зменшенням вартості активів, якими володіють відповідачі та їхні афілійовані компанії.

Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

АРМА оскаржуватиме рішення

Водночас АРМА вже продало частину майна, а виручені кошти було перераховано до державного бюджету України. Однак нещодавнє рішення ВАКС ставить під сумніви законність цих транзакцій у системі Prozorro.Продажі. Зазначають, що це рішення може підірвати довіру громадськості до прозорого управління арештованими активами.

Агентство вже зупинило всі активні торги з метою забезпечення виконання судового рішення та планує оскаржувати ухвали в апеляційній інстанції.