Контроль над американськими операціями TikTok, ймовірно, отримає потужний консорціум із трьох компаній. До нього увійдуть Oracle Corp, венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвесткомпанія Silver Lake Management LLC.

Хто стане власником американської версії TikTok?

Рамкову угоду щодо продажу TikTok уклали після переговорів між представниками США та Китаю у Мадриді. За домовленостями, буде створена американська версія соцмережі, частку у якій отримає кожна з трьох компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Угоду щодо TikTok ще мають обговорити цього тижня президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпінь.

Якщо угода буде остаточно затверджена, це дозволить зняти одне з головних питань у відносинах між Вашингтоном і Пекіном та визначить майбутнє найдорожчої приватної компанії Китаю вартістю близько 400 мільярдів доларів,

– зазначає видання.

Попередня домовленість передбачає, що китайська компанія ByteDance Ltd.зменшить свою частку у TikTok до менш як 20%, щоб відповідати американському законодавству.

Наразі інженери в США вже розпочали тестувати нову американську версію додатку, яка матиме ті ж алгоритми рекомендацій.

При цьому компанія ByteDance надасть ліцензію на свої технології.

Планується, що Oracle й надалі постачатиме хмарні сервіси та відповідатиме за зберігання даних користувачів TikTok у США.

Проте низку питань щодо продажу соцмережі американським власникам все ще не узгодили, серед них:

вартість угоди, яка може сягнути 35-40 мільярдів доларів;

обсяги часток американських інвесторів.

У Білому домі підкреслюють, що угода є попередньою, деталі ще не оголошені офіційно. Потенційні інвестори коментувати її відмовляються.

Згідно з планом, нові зовнішні інвестори володітимуть 50% американського бізнесу TikTok, ще 30% припадатиме на чинних інвесторів у США,

– додає видання.

Важливо! Угода щодо продажу TikTok готувалася понад рік. Вона дозволить соцмережі залишитися на американському ринку, де вона має понад 170 мільйонів користувачів, в основному молодь.

Що відомо про можливих нових власників TikTok? Oracle Corporation – велика американська ІТ-компанія, відома насамперед своїми базами даних та корпоративним програмним забезпеченням, останнім часом вона активно розвиває хмарні сервіси та інфраструктуру для штучного інтелекту.

Andreessen Horowitz – венчурний фонд, заснований у 2009 році Марком Андрессеном та Беном Хоровіцем, який інвестує як у дуже ранні стартапи, так і в компанії, що вже розвиваються, у галузях технологій, фінтеху, криптовалют, охорони здоров’я та програмного забезпечення.

Silver Lake Management LLC – приватна інвестиційна компанія, заснована 1999 року в Каліфорнії, вона спеціалізується на технологічних та технологічно залежних бізнесах, роблячи великі інвестиції у технологічний сектор (growth tech).

Угода щодо продажу TikTok: що відомо?