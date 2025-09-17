Контроль над американскими операциями TikTok получит мощный консорциум из трех компаний. В него войдут Oracle Corp, венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвесткомпания Silver Lake Management LLC.

Кто станет владельцем американской версии TikTok?

Рамочное соглашение о продаже TikTok заключили после переговоров между представителями США и Китая в Мадриде. По договоренностям, будет создана американская версия соцсети, долю в которой получит каждая из трех компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение по TikTok еще должны обсудить на этой неделе президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпинь.

Если соглашение будет окончательно утверждено, это позволит снять один из главных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Пекином и определит будущее самой дорогой частной компании Китая стоимостью около 400 миллиардов долларов,

– отмечает издание.

Предварительная договоренность предусматривает, что китайская компания ByteDance Ltd.уменьшит свою долю в TikTok до менее 20%, чтобы соответствовать американскому законодательству.

Сейчас инженеры в США уже начали тестировать новую американскую версию приложения, которая будет иметь те же алгоритмы рекомендаций.

При этом компания ByteDance предоставит лицензию на свои технологии.

Планируется, что Oracle и в дальнейшем будет поставлять облачные сервисы и отвечать за хранение данных пользователей TikTok в США.

Однако ряд вопросов по продаже соцсети американским владельцам все еще не согласовали, среди них:

стоимость сделки, которая может достичь 35-40 миллиардов долларов;

объемы долей американских инвесторов.

В Белом доме подчеркивают, что соглашение является предварительным, детали еще не объявлены официально. Потенциальные инвесторы комментировать ее отказываются.

Согласно плану, новые внешние инвесторы будут владеть 50% американского бизнеса TikTok, еще 30% будет приходиться на действующих инвесторов в США,

– добавляет издание.

Важно! Сделка по продаже TikTok готовилась более года. Она позволит соцсети остаться на американском рынке, где она имеет более 170 миллионов пользователей, в основном молодежь.

Что известно о возможных новых владельцах TikTok?

Oracle Corporation – крупная американская ИТ-компания, известна прежде всего своими базами данных и корпоративным программным обеспечением, в последнее время она активно развивает облачные сервисы и инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Andreessen Horowitz – венчурный фонд, основанный в 2009 году Марком Андрессеном и Беном Хоровицем, который инвестирует как в очень ранние стартапы, так и в компании, уже развивающиеся, в области технологий, финтеха, криптовалют, здравоохранения и программного обеспечения.

Silver Lake Management LLC – частная инвестиционная компания, основана в 1999 году в Калифорнии, она специализируется на технологических и технологически зависимых бизнесах, делая крупные инвестиции в технологический сектор (growth tech).

