Сделка на десятки миллиардов: кто станет новым владельцем TikTok в США
- Контроль над американскими операциями TikTok получит консорциум из Oracle Corp, венчурного фонда Andreessen Horowitz и инвесткомпании Silver Lake Management LLC.
- Соглашение предусматривает, что китайская компания ByteDance Ltd. уменьшит свою долю в TikTok до менее 20% для соответствия американскому законодательству.
Контроль над американскими операциями TikTok получит мощный консорциум из трех компаний. В него войдут Oracle Corp, венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвесткомпания Silver Lake Management LLC.
Кто станет владельцем американской версии TikTok?
Рамочное соглашение о продаже TikTok заключили после переговоров между представителями США и Китая в Мадриде. По договоренностям, будет создана американская версия соцсети, долю в которой получит каждая из трех компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также TikTok-владелец становится самой дорогой соцсетью и запускает выкуп акций
Соглашение по TikTok еще должны обсудить на этой неделе президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпинь.
Если соглашение будет окончательно утверждено, это позволит снять один из главных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Пекином и определит будущее самой дорогой частной компании Китая стоимостью около 400 миллиардов долларов,
– отмечает издание.
Предварительная договоренность предусматривает, что китайская компания ByteDance Ltd.уменьшит свою долю в TikTok до менее 20%, чтобы соответствовать американскому законодательству.
- Сейчас инженеры в США уже начали тестировать новую американскую версию приложения, которая будет иметь те же алгоритмы рекомендаций.
- При этом компания ByteDance предоставит лицензию на свои технологии.
- Планируется, что Oracle и в дальнейшем будет поставлять облачные сервисы и отвечать за хранение данных пользователей TikTok в США.
Однако ряд вопросов по продаже соцсети американским владельцам все еще не согласовали, среди них:
- стоимость сделки, которая может достичь 35-40 миллиардов долларов;
- объемы долей американских инвесторов.
В Белом доме подчеркивают, что соглашение является предварительным, детали еще не объявлены официально. Потенциальные инвесторы комментировать ее отказываются.
Согласно плану, новые внешние инвесторы будут владеть 50% американского бизнеса TikTok, еще 30% будет приходиться на действующих инвесторов в США,
– добавляет издание.
Важно! Сделка по продаже TikTok готовилась более года. Она позволит соцсети остаться на американском рынке, где она имеет более 170 миллионов пользователей, в основном молодежь.
Что известно о возможных новых владельцах TikTok?
Oracle Corporation – крупная американская ИТ-компания, известна прежде всего своими базами данных и корпоративным программным обеспечением, в последнее время она активно развивает облачные сервисы и инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Andreessen Horowitz – венчурный фонд, основанный в 2009 году Марком Андрессеном и Беном Хоровицем, который инвестирует как в очень ранние стартапы, так и в компании, уже развивающиеся, в области технологий, финтеха, криптовалют, здравоохранения и программного обеспечения.
Silver Lake Management LLC – частная инвестиционная компания, основана в 1999 году в Калифорнии, она специализируется на технологических и технологически зависимых бизнесах, делая крупные инвестиции в технологический сектор (growth tech).
Сделка по продаже TikTok: что известно?
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Однако в США приложение уже длительное время является предметом споров, поскольку чиновники опасаются, что личные данные американцев могут оказаться в распоряжении китайских властей. Поэтому Конгресс принял закон, который обязал ByteDance или продать, или отделить американский сегмент TikTok и установил для этого четкие сроки.
Впрочем, ожидалось, что администрация Трампа 17 сентября объявит о четвертом продлении срока, отведенного китайской компании ByteDance для продажи или выделения американского сегмента TikTok. С начала января Трамп последовательно переносил дедлайнсначала на апрель, затем на июнь, а затем – на сентябрь.
В понедельник, 15 сентября, Трамп объявил, что США и Китай достигли договоренности о продаже TikTok. По словам президента, это решение позволит избежать блокировки соцсети на территории США. Однако деталей он не раскрыл.