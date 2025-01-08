Росіяни встановили рекорд зі споживання алкоголю: продажі зросли на 60%

Роздрібний продаж алкоголю в Росії у 2024 році встановив історичний максимум. За 11 місяців продано 108,5 мільйона декалітрів спиртних напоїв — це на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Продажі алкоголю побили рекорди

Такі дані Федеральної служби з контролю за алкогольним ринком країни-агресора, які наводить видання "Сибір.Реалії", передає 24 Канал. Зазначають, що у деяких республіках алкоголізм поглинає цілі сім'ї.

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Згідно з даними, з 2000 року обсяги продажу міцного алкоголю скорочувалися, але тренд змінився у 2020 році на тлі пандемії COVID-19. У 2022 році, в умовах війни в Україні, обсяги зросли ще на 7,5%, а 2024 рік побив усі попередні рекорди.

Особливо складна ситуація у національних республіках

Найгірша ситуація спостерігається у регіонах, де відсоток мобілізованих та контрактників є найвищим, наприклад, у Бурятії. Як стверджують місцеві наркологи, алкоголізм охоплює цілі сім’ї.

Раніше у нас пили багато, але не настільки, як зараз. Сьогодні п'ють цілими сім'ями, доки чоловіки воюють в Україні. Гроші, які виплачують за контрактників, витрачаються на алкоголь. Жінки, які раніше так не пили, тепер спиваються разом із дітьми,

— розповідає нарколог місцевої лікарні Індра Доржієва.

Лікарні в регіонах не справляються з напливом пацієнтів, які страждають від наслідків тривалого зловживання алкоголем. Найчастіші діагнози: цироз печінки; панкреатит; виразки шлунка та дванадцятипалої кишки; біла гарячка.

"У багатьох пацієнтів починається біла лихоманка прямо в палатах", — додає наркол.

За даними досліджень, близько 73% вбивств, 45% самогубств та 67% утоплень у Росії є результатом попереднього вживання алкогольних напоїв.