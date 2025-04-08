Американці масово скуповують iPhone через побоювання підвищення цін після мит

У США різко зросли продажі смартфонів Apple. У вихідні дні кілька магазинів компанії зафіксували вищі обсяги покупок, ніж зазвичай у цей період.

Американці скуповують iPhone

Один зі співробітників мережі зазначив, що покупці буквально "у паніці" купували iPhone: людей було багато, і майже кожен запитував, чи зростуть ціни найближчим часом, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в рітейлі, передає 24 Канал.

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Довідково. Причиною ажіотажу стали нові економічні обмеження. Президент Дональд Трамп запровадив 54% мита на імпорт з Китаю, де виробляється більшість моделей iPhone.

Невизначеність клієнтів

Хоча черг, як під час запуску нових моделей, не спостерігалося, атмосфера була доволі напруженою. Компанія, за словами працівників, не надала чітких інструкцій, як реагувати на ці запити, що ще більше посилювало невизначеність серед клієнтів.

У результаті кількість продажів зросла. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що магазини Apple у США продали більше пристроїв, ніж у цей самий період попередніх років.

В Apple офіційно не коментувати нові тарифи

Наразі ж Apple уже вживає заходів, щоб пом’якшити вплив нових тарифів: зокрема, переорієнтовує постачання з Китаю на Індію та В’єтнам, де митні ставки значно нижчі, а також нарощує запаси техніки.

Аналітики прогнозують, що хвиля панічних покупок позитивно позначиться на фінансових показниках Apple у третьому кварталі.