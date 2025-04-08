Американцы скупают iPhone

Один из сотрудников сети отметил, что покупатели буквально "в панике" покупали iPhone: людей было много, и почти каждый спрашивал, вырастут ли цены в ближайшее время, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ритейле, передает 24 Канал.

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Справочно. Причиной ажиотажа стали новые экономические ограничения. Президент Дональд Трамп ввел 54% пошлины на импорт из Китая, где производится большинство моделей iPhone.

Неопределенность клиентов

Хотя очередей, как во время запуска новых моделей, не наблюдалось, атмосфера была довольно напряженной. Компания, по словам работников, не предоставила четких инструкций, как реагировать на эти запросы, что еще больше усиливало неопределенность среди клиентов.

В результате количество продаж выросло. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что магазины Apple в США продали больше устройств, чем в этот же период предыдущих лет.

В Apple официально не комментируют новые тарифы

Пока же Apple уже принимает меры, чтобы смягчить влияние новых тарифов: в частности, переориентирует поставки из Китая на Индию и Вьетнам, где таможенные ставки значительно ниже, а также наращивает запасы техники.

Аналитики прогнозируют, что волна панических покупок положительно скажется на финансовых показателях Apple в третьем квартале.