Падіння продажів та акцій McDonald's: що трапилось у компанії

McDonald's вперше за 4 роки фіксує падіння продажів у квартальному розрізі. Як наслідок, акції компанії значно обвалились. Про те, що вплинуло на падіння продажів, читайте далі.

Чому впали продажі McDonald's

Ймовірно, що на це вплинула війна на Близькому Сході, а також зниження виторгу в Китаї та Індії. Згідно зі звітом компанії, порівняльні продажі в сегменті зросли на 0,7% у кварталі, при очікуваннях у 5,5%.

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Падіння продажів в McDonald's повʼязують з бойкотом ресторанів в країнах на Близькому Сході через ймовірну проізраїльську позицію в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

Вплив війни на стабільність доходів буде для нас найбільшим занепокоєнням… схоже, що це буде проблема, яка буде залишатися актуальною протягом наступного кварталу або, можливо, навіть двох,

– сказав Брайан Малберрі, менеджер клієнтського портфеля Zacks Investment Management, яка володіє акціями McDonald's.

На тлі новин, акції McDonald's обвалились з 298 доларів до 286 доларів за акцію. Це загалом демонструє негативну тенденцію – від початку року папери у ціні знизились на 3%.

Що відбувається на світових ринках

Також компанія отримала менші прибутки на другому для неї за величиною ринку — Китаї. Індійській франчайзі McDonald's також повідомили про перше падіння доходу за три роки.

Порівняльні обсяги продажів у США зросли на 4,3% у четвертому кварталі, що трохи менше за оцінки зростання на 4,4%.

Всупереч тому, що McDonald's не надає розриву продажів на окремих міжнародних ринках, він зазначив, що протягом кварталу в Китаї активізувалися рекламні акції в масштабах галузі, оскільки ресторани поспішають відновити слабкий попит.

При цьому, компанія повідомила про скоригований прибуток у розмірі 2,95 долара на акцію, перевершивши оцінки в 2,82 долара на акцію.