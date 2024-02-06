Чому впали продажі McDonald's
Ймовірно, що на це вплинула війна на Близькому Сході, а також зниження виторгу в Китаї та Індії. Згідно зі звітом компанії, порівняльні продажі в сегменті зросли на 0,7% у кварталі, при очікуваннях у 5,5%.
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Падіння продажів в McDonald's повʼязують з бойкотом ресторанів в країнах на Близькому Сході через ймовірну проізраїльську позицію в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.
Вплив війни на стабільність доходів буде для нас найбільшим занепокоєнням… схоже, що це буде проблема, яка буде залишатися актуальною протягом наступного кварталу або, можливо, навіть двох,
– сказав Брайан Малберрі, менеджер клієнтського портфеля Zacks Investment Management, яка володіє акціями McDonald's.
На тлі новин, акції McDonald's обвалились з 298 доларів до 286 доларів за акцію. Це загалом демонструє негативну тенденцію – від початку року папери у ціні знизились на 3%.
Що відбувається на світових ринках
Також компанія отримала менші прибутки на другому для неї за величиною ринку — Китаї. Індійській франчайзі McDonald's також повідомили про перше падіння доходу за три роки.
Всупереч тому, що McDonald's не надає розриву продажів на окремих міжнародних ринках, він зазначив, що протягом кварталу в Китаї активізувалися рекламні акції в масштабах галузі, оскільки ресторани поспішають відновити слабкий попит.
При цьому, компанія повідомила про скоригований прибуток у розмірі 2,95 долара на акцію, перевершивши оцінки в 2,82 долара на акцію.